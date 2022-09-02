Кузбасские специалисты по охране труда вошли в десятку лучших в России

Фото: АПК.

В финал Всероссийского интеллектуального турнира «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда» вышли представители Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В турнире участвовали 3 200 специалистов из 80 регионов России. Представители Кузбасса вошли в сотню лучших по итогам первого этапа, а во втором предварительно вошли в десятку, заняв 2-е, 4-е и 6-е место. Сейчас идет проверка и подтверждение результатов.

Финал турнира будет 28 сентября. Трансляцию можно будет посмотреть на стриминговых площадках.