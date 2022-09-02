В Белове 13-летняя девочка погибла на тарзанке

В настоящее время по факту гибели ребенка идет доследственная проверка.
Фото: Тимур ХАНОВ
В кузбасском городе Белово 31 августа на улице Вахрушева произошло ЧП во время детских игр на тарзанке - веревке с палкой для раскачивания и прыжков, которая была привязана к турнику. Когда с тарзанкой играли две подружки, веревка внезапно захлестнулась вокруг горла 13-летней девочки, она стала задыхаться.
Подруга бросилась ей на помощь, потом вызвала «скорую помощь». Увы, но все усилия врачей оказались напрасны.
В Следственном комитете проводят проверку по факту гибели ребенка. Проверяются все возможные версии случившегося.