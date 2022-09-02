Синоптики пообещали в Кузбассе заморозки до -2 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 3 сентября.

Ночью по области прогнозируется температура воздуха +2... +7, местами до +12, местами в приземном слое заморозки 0... -2 градусов. Днем воздух прогреется до +16… +21 градуса. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможны кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман.

Синоптики также предупредили, что в Топкинском, Промышленновском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Беловском, Новокузнецком районах сохраняется высокая пожароопасность (4-го класса).