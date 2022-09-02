Фото: АПК.

В Кузбассе 18 инновационных мастерских откроют в ссузах в новом учебном году. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, 12 лабораторий уже начали работу в четырех ссузах Кемерова, Кемеровского округа и Новокузнецка. Еще шесть мастерских до конца 2022 года оснастят в Прокопьевске и Юрге.

- Молодые профессионалы сейчас очень востребованы во всех отраслях, поэтому подготовке кадров уделяем особое внимание. Мы создаем все условия, чтобы молодежь могла реализоваться. До конца года в колледжах Кузбасса будет работать 90 инновационных мастерских. Студенты могут осваивать азы выбранных профессий на самом высоком уровне, сразу получать те компетенции, которые им позволят быстро освоиться на производстве, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В инновационных мастерских смогут заниматься 10 тысяч кузбасских студентов. С 2019 года в Кузбассе функционируют 72 мастерские.