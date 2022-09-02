«Этого момента город ждал 30 лет»: в Кемерове приступили к строительству нового микрорайона

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове приступили к строительству нового микрорайона на четной стороне Притомского проспекта – между «Кузбасс-Ареной» и Искитимкой. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Глава Кемерова вспомнил, что несколько лет назад в этом районе не было никаких инженерных коммуникаций, территория подтапливалась, и местным жителям приходилось ходить в сапогах. Сейчас территория активно застраивается. Здесь появились объекты федерального уровня, строятся дороги, бульвар, набережная, новые дома, школы и детские сады.

Проект планировки территории предусматривает объединение географического центра города, который сейчас активно застраивается, с историческим.

Фото: администрация г. Кемерово

Сегодня на месте предстоящей застройки состоялась торжественная закладка капсулы времени, которую откроют будущие жители микрорайона.

- Этого момента город ждал 30 лет. Архитекторы своим проектом постарались продолжить традиции старого центра в новом современном воплощении, - сообщил Илья Середюк.