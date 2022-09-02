Кузбасские полицейские нашли велосипед, украденный три года назад

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе полицейские нашли велосипед, который был украден три года назад. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Заявление о пропаже велосипеда поступило в полицию Березовского в августе 2019 года. Женщина сообщила, что велосипед, принадлежащий ее девятилетнему сыну, украли из подъезда. Сумма ущерба составила около 25 000 рублей. Тогда найти велосипед не удалось, но работа по раскрытию кражи не прекращалась.

Этим летом сотрудники ГИБДД при патрулировании улиц в Кемерове обратили внимание на мужчину, который ехал на подростковом велосипеде. Полицейские проверили по базам номера, указанные на раме велобайка, и выяснили, что велосипед находится в розыске. Оказалось, что мужчина купил транспорт в одном из кемеровских ломбардов. Какого было удивление владельцы велосипеда, которой вернули похищенное имущество спустя три года.

Сотрудники полиции напомнили, что нельзя оставлять велосипеды без присмотра в подъездах, около дома, возле магазина даже на несколько минут. Всегда необходимо использовать противоугонные тросы. При этом съемные аксессуары велосипеда - насос, фонарь, сиденье, звонок - можно забирать с собой. Также рекомендуется сделать отметки на раме, колесах велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете, а также сфотографировать велосипед. Кроме того, нужно сохранять документы, выданные при покупке велосипеда - они понадобятся в случае его пропажи.