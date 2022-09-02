В новый спорткомплекс «Кузбасс Арена» начали набирать персонал

Фото: пресс-служба АПК.

Новый спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» на Притомском проспекте в Кемерове готовится к открытию. По крайней мере, об этом свидетельствуют вакансии на сайтах, связанных с поиском работы и сотрудников, появившиеся в период с 23 августа до 2 сентября.

В «Кузбасс-Арену» ищут администратора, спортивного инструктора, гардеробщика, слесаря, разнорабочего и уборщицу служебных помещений. В объявлениях так и говорится, что вакансия открыта в связи с вводом спортивного сооружения по адресу г. Кемерово, пр. Притомский, 10. А вот время трудоустройства в объявлениях отличается – в более ранних указана третья декада августа, в последних – уже сентябрь 2022 года.