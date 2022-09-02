Фургон с бургерами и Audi жестко столкнулись на кузбасской трассе

Скрин: vk.com/incident_42lk.

В Кузбассе 2 сентября в утренние часы на 9 км трассы «Белово – Гурьевск - Салаир» произошло ДТП. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсети. Подробности сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве рассказали, что 39-летний водитель Audi А6 двигался со стороны Гурьевска в Белово. При выполнении обгона, автомобилист не убедился в том, что полоса для встречного движения свободна на достаточном для обгона расстоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta (фургон ВИС - прим. ред).

В результате аварии скончался 42-летний водитель Lada Granta по дороге в больницу. Водитель иномарки отказался от госпитализации. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.