В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти соседку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 47-летний житель города Прокопьевска, избивший до смерти соседку. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в мае 2022 года мужчина распивал алкоголь в компании 56-летней соседки у себя в доме. В ходе застолья женщина оскорбила мужчину нецензурной бранью и ударила. Кузбассовец разозлился и избил жительницу до бессознательного состояния. Затем он попросил соседей вызвать скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть женщины.

Судебно-медицинская экспертиза показала криминальный характер смерти. Мужчину задержали. Он сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.