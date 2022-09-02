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Происшествия2 сентября 2022 9:01

В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти соседку

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти соседку.

В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти соседку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 47-летний житель города Прокопьевска, избивший до смерти соседку. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в мае 2022 года мужчина распивал алкоголь в компании 56-летней соседки у себя в доме. В ходе застолья женщина оскорбила мужчину нецензурной бранью и ударила. Кузбассовец разозлился и избил жительницу до бессознательного состояния. Затем он попросил соседей вызвать скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть женщины.

Судебно-медицинская экспертиза показала криминальный характер смерти. Мужчину задержали. Он сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.