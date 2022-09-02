Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 5 по 9 сентября

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 5 по 9 сентября текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 5 сентября примет обращения Юлия Шматок - директор Фонда развития жилищного строительства Кузбасса по телефону 8 (3842) 38-52-01. Во вторник, 6 сентября, принимает вопросы жителей региона Валерий Догадов - заместитель губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 36-87-09. Также можно обратиться к Олегу Ивлеву - министру жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса по телефону 8 (3842) 58-38-41.

В среду, 7 сентября, примет обращения кузбассовцев Ирина Печеркина - министр строительства Кузбасса по телефону (3842) 58-55-45.

В четверг, 8 сентября, ответит на вопросы жителей Анна Юдина - министр культуры и национальной политики Кузбасса по телефону 8 (3842) 36-33-42.

В пятницу, 9 сентября, будет общаться с гражданами Софья Балакирева - министр образования Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-43-21.