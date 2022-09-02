В Кузбассе директор угольного предприятия скрыла от налоговой почти 8 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе 35-летняя директор коммерческой фирмы возместила в бюджет государства сумму сокрытого дохода в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что с октября 2021-го по февраль 2022 года директор предприятия, занимающегося подготовкой участков к добыче угля умышленно сокрыла более 7,7 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

В ходе налоговой проверки выявили нарушения, материалы передали в следственные органы. Женщина сотрудничает со следствием. Она уже в полном объеме возместила в бюджет государства сумму сокрытого дохода и погасила имеющуюся недоимку по налогам и сборам. В бюджет поступило порядка 12,9 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.