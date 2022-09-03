Коронавирус в Кузбассе: плюс 760

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Второй день кряду в регионе, согласно официальной статистике, число заболевших уменьшается.

По состоянию на утро, 3 сентября, всего в Кузбассе выявлено 184148 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 760 выявленных заболевших. Это сразу на 109 меньше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Выздоровел за последние сутки 41 больной, а всего с последствиями коронавирусной инфекции успешно справились 174348 жителей региона.

Два пациента скончались. С начала пандемии зафиксировано 2584 смертельных случая.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на самоизоляции продолжают получать 7216 кузбассовцев.