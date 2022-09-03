Жительница Кузбасса пострадала из-за любви к елочным игрушкам

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Она попыталась купить украшения к новому году на интернет-сайте.

52-летняя кемеровчанка нашла объявление о продаже елочных игрушек во всемирной паутине. Она решила довериться продавцу и сразу перевела за товар 3,5 тысячи рублей. В ответ ей пообещали выслать украшения в ближайшее время. Но никаких посылок не пришло, а мошенник просто удалил свой аккаунт на сайте.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по данному факту сейчас проводятся оперативно следственные мероприятия, также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ. Мошеннику, если его установят, может грозить до двух лет реального лишения свободы.