Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 сентября 2022 4:32

Жительница Кузбасса пострадала из-за любви к елочным игрушкам

Источник:kp.ru
Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Она попыталась купить украшения к новому году на интернет-сайте.

52-летняя кемеровчанка нашла объявление о продаже елочных игрушек во всемирной паутине. Она решила довериться продавцу и сразу перевела за товар 3,5 тысячи рублей. В ответ ей пообещали выслать украшения в ближайшее время. Но никаких посылок не пришло, а мошенник просто удалил свой аккаунт на сайте.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по данному факту сейчас проводятся оперативно следственные мероприятия, также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ. Мошеннику, если его установят, может грозить до двух лет реального лишения свободы.