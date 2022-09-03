Убийца первой красавицы Кузбасса получил 12 лет колонии

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Щербинский районный суд Москвы осудил Александра Попова, признав его виновным в убийстве супруги Ксении Сапожковой.

Преступление было совершено в августе прошлого года. По версии следствия, заместитель начальника отдела московского метро поссорился с женой во время обсуждения места отдыха в предстоящем отпуске. Бытовой конфликт привел к тому, что разозленный супруг пять раз ударил спутницу жизни кухонным ножом, а затем вынес тело убитой в пакете для строительного мусора и закопал в лесу. При этом для сокрытия преступления, он от имени супруги еще полгода вел переписку в интернете.

Напомним, что Ксения Сапожкова в 2010 году во время учебы в кузбасском вузе стала победительницей областного конкурса красоты. Попов тоже имел отношение к Кузбассу: одно время он работал вице-мэром в Новокузнецке.