В Кузбассе почтили память жертв Бесланской трагедии

Фото: пресс-служба АПК

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в муниципальных образованиях региона прошли памятные мероприятия в память о детях и взрослых, ставших заложниками и погибших 3 сентября 2004 года. Тогда были убиты более трехсот человек, большинство из которых - женщины и школьники.

Так, в Кемеровском государственном университете состоялись линейки Памяти, а в парке Ангелов студенты возложили цветы к Памятному камню. В детской школе искусств № 19 областного центра в течение дня любой желающий может оставить отпечаток своей ладони на символическом Дереве мира. В школах Белова тематические беседы и кинолектории проводят сотрудники полиции и МЧС. В Анжеро-Судженске прошел Час памяти на площади у дворца культуры.