В Кузбассе популярная блогерша едва не сгорела в свой день рождения в ресторане

Фото: ВКонтакте

Анастасия Созоник, проживавшая в городах Полысаево и Кемерово, известная в регионе как блогер, певица и фитнес-тренер, решила отпраздновать свой 28-й день рождения в одном из кемеровских ресторанов.

Как она рассказала в социальных сетях, на подготовку к празднеству было потрачено около трех миллионов рублей. Но что-то пошло не так:

- Я захожу в ресторан, где меня встречают уже все гости, у нас х*****т искры в качестве спецэффектов, и искры долетают до колонны которая украшена перьями. И начинается пожар, - поделилась именинница эмоциями на своей странице ВКонтакте.

Возгорание потушили работники ресторана, гости успели без неприятных последствий выйти на улицу, а Анастасия, как она призналась, отделалась истерикой.

Созоник позиционирует себя обычной девочкой из маленького городка, которая сделала себя сама. В инстаграме, ныне запрещенном в России, у нее было более пяти миллионов подписчиков. Как Анастасия сообщила в своих соцсетях, последние несколько лет она жила в Кемерове, а недавно переехала в Москву и обживается в Москва-Сити. Сейчас она начала вести страничку ВКонтакте, где на сегодня на нее подписаны более 349 тысяч пользователей.