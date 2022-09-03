Депутаты Новокузнецка изменили генеральный план города

Фото: Телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

В него включили территорию аэропорта имени Бориса Волынова.

Главной новостью недели назвал это событие глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов. К территории города были присоединены 1647 гектаров, в том числе 20 гектаров от Новокузнецкого муниципального округа и 1627 гектаров территории Прокопьевского муниципального округа, занимаемой аэропортом.

Как рассказал Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале, предполагается, что на этих землях разместятся конгрессно-выставочный центр, гостиницы, офисные центры и производственно-складские помещения. Все это должно повысить инвестиционную привлекательность Новокузнецка. Сейчас идет благоустройство территории привокзальной площади аэропорта: в частности, на площадку завезено 750 тонн дизайнерской вибропрессованной цементной плиты.

Напомним, что на днях объявлен тендер и на работы по реконструкции аэропорта в Кемерове, на что из федерального бюджета предполагается выделить более трех миллиардов рублей.