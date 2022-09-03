В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка легковушки

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Авария произошла на выезде из Кемерова на 246-м километре автодороги Р-255.

Как уточнили в ГИБДД Кузбасса, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля марки МАН не выдержал безопасную дистанцию и в результате столкнулся с ВАЗ-2112. Жесткое столкновение случилось в момент, когда легковой автомобиль остановился, чтобы пропустить встречный транспорт для совершения поворота налево. В результате ДТП смертельные травмы получила 21-летняя пассажирка легковушки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ. Виновнику аварии может грозить до пяти лет лишения свободы.