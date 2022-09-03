Жители кузбасского поселка получили массовый доступ к сетевому газу

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

В поселке Новостройка Кемеровского района введены в эксплуатацию сети газораспределения. Общая длина сетей составила порядка 40 км. В результате 1,3 тысячи местных домовладений и объектов социальной инфраструктуры получили возможность пользоваться сетевым газом.

Как уточнил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, от жителей поселка было принято 600 заявок на ускоренное подключение к сети, и 70% уже исполнены, то есть газопроводы проложены до границ земельных участков.

Напомним, что ряд категорий кузбассовцев могут получить адресную социальную помощь на газификацию жилых помещений. Например, семьи или одиноко проживающие кузбассовцы со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума имеют право на компенсацию 90% стоимости работ и оборудования по газификации.