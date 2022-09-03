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Общество3 сентября 2022 9:22

В Кузбассе полицейские помогли уничтожить поле конопли

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Территорию примерно в 500 кв. м с наркосодержащим дикоросом выявил участковый уполномоченный из Новокузнецка недалеко от поселка Абагур-Лесной, входящего территориально в южную столицу Кузбасса.

Незамедлительно было принято решение об уничтожении потенциального очага нарушений закона. В мероприятии вместе с полицейскими приняли участие представители администрации города и местного лечебно-исправительного учреждения. Коноплю скосили у уничтожили путем сожжения.

Кроме того, в территориальное управление поселка полиция направила предписание об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.