Побратиму кузбасского города исполнилось 243 года

Фото: телеграм-канал Ивана ПРИХОДЬКО

Сегодня отмечает очередную годовщину со дня основания город Горловка Донецкой Народной Республики.

Отмечает под продолжающимися обстрелами со стороны украинских неонацистов и формирований ВСУ.

- Наш город по праву носит звание Города воинской славы, а все горловчане - истинные герои, которых не в состоянии сломить ни обстрелы со стороны боевиков преступного киевского режима, ни житейские трудности, невзгоды и испытания, - отметил глава города Иван Приходько в праздничном обращении к жителям.

Напомним, что в нынешнем году были восстановлены дружеские связи между кузбасским Прокопьевском и Горловкой, утраченные после распада Советского Союза, эти шахтерские города вновь стали побратимами. А наш регион в целом также оказывает горловчанам материальную, хозяйственную и социальную поддержку. Это отметил в поздравлении и Иван Приходько:

- Мы с помощью наших друзей из Кузбасса восстановим и отстроим Горловку, вернем ей былое величие и славу.