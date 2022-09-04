Медсестра из Кузбасса признана лучшей в России

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Медицинский работник из Новокузнецка победила в номинации «Лучшая медицинская сестра» Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Организатором конкурса выступает Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Анастасия Кузнецова трудится как старшая медицинская сестра в отделении функциональной диагностики городской клинической больницы № 1. Она, как уточнил в поздравлении в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, член Ассоциации медицинских сестер Кузбасса и отличный наставник молодых специалистов. Имеет сертификаты специалиста «Сестринское дело», «Организация сестринского дела», «Функциональная диагностика».