В Кузбассе возобновили работу временные пункты вакцинации в торговых центрах

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе в торговых центрах вновь открылись временные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Пункты возобновили работу, чтобы как можно больше людей могли вакцинироваться и ревакцинироваться против COVID-19. Поставить прививку в торговых центрах можно без предварительной записи.

Так, пункты вакцинации работают в кемеровской ТРЦ «Лапландия» (в будние дни с 16.00 до 19.00, по субботам - с 10.00 до 13.00), в прокопьевском ТЦ «Квадро (с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, по пятницам с 10.00 до 14.00) и новокузнецком ТРЦ «Сити Молл» (с понедельника по субботу с 12.00 до 16.00).

Напомним, что за прошедшие сутки в Кузбассе коронавирус был выявлен у 734 человек, два пациента скончались.