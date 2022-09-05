Жителям Кузбасса рассказали, когда дадут отопление в домах

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящая неделя в Кузбассе обещает быть теплой, поэтому пока говорить о начале отопительного сезона рано. Об этом рассказали в СГК Кузбасса.

По данным синоптиков, в ближайшую неделю среднесуточные температуры в Кемерове составят около +13,5 градусов, в Новокузнецке +17 градусов. На юге области днем воздух может прогреться +30 градусов.

В компании напомнили, что решение о конкретных сроках начала отопительного сезона принимают муниципалитеты. По закону, тепло начинают давать в домах, если среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

- Мы со своей стороны подтверждаем, что начиная с 10 сентября будем готовы подключать к теплу школы, детские сады и больницы - по заявкам их руководителей, - отметили в СГК Кузбасса.

В прошлом году в Кемерове отопление начали давать с 13 сентября.