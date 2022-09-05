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Общество5 сентября 2022 5:03

За сутки в Кузбассе выявили 816 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 185 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 816 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 816 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 816 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 699 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 185 698 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 175 400 выздоровели, 2 588 скончались, 7 710 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.