За сутки в Кузбассе выявили 816 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 816 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 699 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 185 698 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 175 400 выздоровели, 2 588 скончались, 7 710 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.