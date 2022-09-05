В Кузбассе обсудят вопросы импортозамещения в рамках форума «Россия - спортивная держава»

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В Кузбассе в рамках форума «Россия - спортивная держава» обсудят вопросы импортозамещения в спортивной отрасли. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Министр спорта Кузбасса Сергей Мяус отметил, что профессиональные клубы и спортивные федерации уже столкнулись со сложностями при заказе и доставке экипировки и спортивного инвентаря. Также добавил, что сейчас в регионе ведут работу в сфере отечественного спортивно-технологического оборудования.

В рамках форума планируют выработать практические решения и рекомендации по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта до 2024 года.