Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 5:39

В Кузбассе обсудят вопросы импортозамещения в рамках форума «Россия - спортивная держава»

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В Кузбассе в рамках форума «Россия - спортивная держава» обсудят вопросы импортозамещения в спортивной отрасли. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Министр спорта Кузбасса Сергей Мяус отметил, что профессиональные клубы и спортивные федерации уже столкнулись со сложностями при заказе и доставке экипировки и спортивного инвентаря. Также добавил, что сейчас в регионе ведут работу в сфере отечественного спортивно-технологического оборудования.

В рамках форума планируют выработать практические решения и рекомендации по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта до 2024 года.