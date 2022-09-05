В Кузбассе житель незаконно вырубил деревья на 70 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории Таштагольского участкового лесничества выявили незаконную рубку берез и пихт, ущерб от которой составил более 70 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что провели проверку соблюдения законодательства о лесопользовании. Установили, что на территории осуществлена незаконная рубка деревьев. Возбудили уголовное дело. Оказалось, что к преступлению причастен 54-летний житель Таштагольского района. Мужчина полностью признал вину, причиненный государству ущерб возместил.

Суд признал кузбассовца виновным и назначил ему шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.