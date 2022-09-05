Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 6:01

В Кузбассе житель незаконно вырубил деревья на 70 тысяч рублей

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе житель незаконно вырубил деревья на 70 тысяч рублей.

В Кузбассе житель незаконно вырубил деревья на 70 тысяч рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории Таштагольского участкового лесничества выявили незаконную рубку берез и пихт, ущерб от которой составил более 70 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что провели проверку соблюдения законодательства о лесопользовании. Установили, что на территории осуществлена незаконная рубка деревьев. Возбудили уголовное дело. Оказалось, что к преступлению причастен 54-летний житель Таштагольского района. Мужчина полностью признал вину, причиненный государству ущерб возместил.

Суд признал кузбассовца виновным и назначил ему шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.