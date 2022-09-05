В Новокузнецке пострадавшей в ДТП девочке выплатят 40 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке суд взыскал с виновника ДТП и владельца автомобиля в пользу пострадавшей девочки 40 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Авария произошла в апреле этого года. Водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил девятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. В результате ДТП школьница получила не только ушиб ноги, но и психологическую травму: она стала замкнутой, встревоженной, начала бояться выходить на улицу.

Прокурор Куйбышевского района Новокузнецка для защиты прав несовершеннолетней направил в суд иск с требованием взыскать с виновника ДТП, а также с владельца автомобиля компенсацию морального вреда. В итоге суд встал на сторону пострадавшей и обязал мужчину, сидевшего за рулем, выплатить ребенку 25 тысяч рублей, а собственника автомобиля - 15 тысяч.

Уточняется, что решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.