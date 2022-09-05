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Происшествия5 сентября 2022 7:07

В Кемерове не могут найти мужчину, который исчез 1 сентября

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове пропал без вести 47-летний Игорь Викторович Греб. Соответствующую ориентировку разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс»

Мужчина исчез 1 сентября. Его приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Когда пропавшего видели последний раз, на нем были синяя футболка, синие джинсы, красные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении горожанина или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.