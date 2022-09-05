В Кузбассе покажут шедевр русского балета

Фото: Филармония Кузбасса.

Театр «Русский балет» представляет в Кузбассе шедевр золотой коллекции русского классического балета «Лебединое озеро». Первую постановку этого балета в старомосковской версии в редакции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева театр представил зрителям в Государственном Кремлевском Дворце в 1990 году. В своей постановке маэстро сохранил лучшие хореографические страницы Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского. Это самый востребованный спектакль театра как в России, так и за рубежом. На сцене кемеровской филармонии его покажут в субботу, 8 октября, в 19.00.

В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. От колдовских чар девушку сможет избавить только истинная любовь. Благородный принц Зигфрид, полюбив Одетту, вступает в противоборство с Ротбартом. Но зло не может противостоять силе любви. Добро торжествует.

Справка «КП»

Московский областной государственный театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР, профессора Вячеслава Гордеева, имеет богатейший репертуар, большую часть которого занимает классическое наследие.

Сегодня в труппу «Русского балета» входят более 70 танцовщиков. Среди них заслуженные артисты и яркие, молодые победители международных конкурсов балета. В труппе работают артисты из Японии, Италии, США.

Театр был удостоен звания «Лучший балетный коллектив Европы», присвоенного ему Ассоциацией западноевропейских импресарио.