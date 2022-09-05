В Кузбассе ищут стрелка, ранившего 14-летнего подростка из пневматики

Во дворе пятиэтажки за автовокзалом и был ранен мальчик. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ленинска-Кузнецкого пожаловались, что в одном из дворов, расположенного за городским автовокзалом, неизвестный стрелял по подросткам - в девочку и мальчика. ЧП произошло вечером в воскресенье, 4 сентября. Но если девочка не пострадала, то парнишка получил ранение в спину. Горожане через соцсети попросили откликнуться возможных свидетелей происшествия.

В МВД Кузбасса подтвердили информацию о ранении 14-летнего подростка в Ленинске-Кузнецком. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося и причинения телесных повреждений пареньку.

В полиции уточнили, что сигнал о происшествии в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» поступил около 22.00. О ранении подростка сообщили из медицинского учреждения, куда травмированный школьник обратился за помощью. Осмотрев юношу, медики обнаружили, что ранение пришлось на поясничный отдел тела.

Предварительно установлено, что подростку причинено ранение из пневматического оружия.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на стрелявшего. Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбассовцев, которым что-либо известно об обстоятельствах происшествия и людях, причастных к нему, полиция просит позвонить по телефонам: 8-(38456)-3-01-81, или «02» («102» с мобильного телефона»). Анонимность гарантируется.