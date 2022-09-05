Мотопробег «Донбасс - Кузбасс» стартовал из Горловки

Фото: АПК.

Кузбасским мотоциклистам предстоит преодолеть более пяти тысяч километров по маршруту Донецк - Волгоград - Саратов - Самара - Уфа - Магнитогорск - Курган - Омск - Новосибирск - Кемерово. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Участники мотопробега перед отъездом возложили цветы к памятнику основателя Горловки, горному инженеру Петру Николаевичу Горлову и высадили сибирские кедры.

Также кузбассовцы обменялись с представителями Донбасса кусками угля, добытого из шахт «Осинниковская» (Кузбасс) и «имени Ленина» (ДНР, Горловка).

Кроме того, представители кузбасской делегации вручили горловчанам макет стелы, которую изготовят из большого угольного монолита и установят в Горловке в знак памяти о легендарном лыжном переходе стахановцев от Кузбасса до Донбасса в 1935-1936 годах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мотопробег стартовал 4 сентября из Донецка, 29 сентября его участники прибудут в Кемерово.