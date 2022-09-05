В Кузбассе попал под суд житель, убивший прохожего. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 28-летний житель города Ленинска-Кузнецкого, убивший прохожего. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что ночью в июне 2022 года пьяный мужчина возвращался домой. У него попросил закурить прохожий, получив отказ, высказался в его адрес в грубой форме. Кузбассовец разозлился и нанес несколько ножевых ранений обидчику. Затем он скрылся с места преступления. Прохожие вызвали скорую помощь раненому мужчине. Его госпитализировали, но он скончался в медучреждении от полученных повреждений.

В течение суток злоумышленника установили и задержали. Мужчина сотрудничал со следствием, признал вину частично, пояснив, что убивать не хотел. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.