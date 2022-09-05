В Кемерове мотоциклистка пострадала в массовом ДТП на перекрестке

Фото: ВКонтакте/incident_kuzbass.

В Кемерове 5 сентября в 12.42 произошло столкновение двух автомобилей и мотоцикла на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская. Очевидцы опубликовали кадры ДТП в соцсети. В городской ГИБДД сообщили подробности случившегося.

Предварительно известно, что автомобиль Volkswagen Polo двигался по улице Волгоградской от улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону проспекта Ленина на запрещающий сигнал светофора выехал на пересечение проезжих частей. Столкнулся с мотоциклом, который двигался по проспекту Ленина от улицы Терешковой в сторону улицы Волгоградской, и автомобилем Hyundai Solaris, который двигался по проспекту Ленина от бульвара Строителей в сторону улицы Терешковой.

В ДТП пострадала мотоциклистка, 1993 года рождения. Женщину госпитализировали. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Фото: ВКонтакте/incident_kuzbass.