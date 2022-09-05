Жители Кузбасса могут поддержать СТК «Шерегеш» в национальной премии «Лучшие горы России»

Фото: АПК.

Кузбассовцев приглашают поддержать СТК «Шерегеш» в национальной премии «Лучшие горы России». Об этом сообщает администрация правительства региона.

В первой национальной премии кузбасский курорт претендует на победу сразу в двух номинациях: «Лучшие горы России» и «Лучший горнолыжный курорт Сибири». Для участия в премии зарегистрировалось более 150 курортов из 8 федеральных округов.

Победителей в 29 основных номинациях определят народным онлайн-голосованием, которое продлится до 15 октября 2022 года. Проголосовать за Шерегеш можно на сайте.