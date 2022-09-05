СК Кузбасса раскрыл подробности пропажи пенсионерки с внуком в лесу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе продолжается доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 63-летней женщины с 10-летним внуком. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Предварительно, 3 сентября, днем в лес за грибами на автомобиле приехали 39-летняя женщина с 63-летней матерью и 10-летним племянником. Родственники разошлись в лесу. Позже женщина вышла к авто, а пенсионерка с внуком - нет. Кроме того, у них при себе не было мобильных телефонов. Молодая женщина обратилась за помощь к правоохранителям. Местонахождение пожилой жительницы с ребенком до настоящего времени не установлено.

Сейчас в масштабных поисках принимают участие около 250 человек. Это полицейские, спасатели, местные жители, волонтеры. Группы обследуют тайгу с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств - чтобы привлечь внимание женщины и ребенка. Уже осмотрена территория площадью порядка 10 км2. В понедельник для проведения поисковой операции был привлечен вертолет Росгвардии Ми-8. Штаб не прекращает работу ни на минуту. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.