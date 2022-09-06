Волонтеры опровергли информацию о сборе денег на поиски пропавших в кузбасской тайге бабушки и ее внука

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс» не собирают денежные средства на поиски пропавших три дня назад 63-летний женщины и ее 10-летнего внука. Об этом сообщается на официальной странице ПСО в соцсетях.

- Сейчас в социальных сетях с космической скоростью распространяются призывы о сборе и переводе денежных средств. Мы вновь и вновь предупреждаем о том, что отрядом подобные сборы не организуются ни для каких целей, - написали волонтеры, призвав жителей быть бдительными и уточнять информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

При этом волонтеры принимают помощь другого рода. Так, они просят связаться с ними владельцев квадрокоптера с тепловизором модели DJI Matrice 300В: этот аппарат может значительно ускорить поиски заблудившихся в лесу женщины и ребенка. Кроме того, в штаб поиска нужны бензин в канистрах для заправки, питание и питьевая вода, батарейки алкалиновые типа АА.

Напомним, что Надежда Васильевна с десятилетним внуком Димой в эту субботу отправились за грибами в лес. К назначенному времени они не вернулись. Была организована масштабная поисковая операция, сейчас в ней принимают участие более 200 человек - это полиция, спасатели, волонтеры из разных городов Сибири.

- Мы не сдаемся и прикладываем максимум усилий, чтобы Дима и Надежда Васильевна, как можно скорее вернулись домой. За минувшие сутки проделан колоссальный объем работы. Сегодня несколько часов работал вертолет с голосовым оповещением. Осмотрена с воздуха огромная территория: трек составил более 400 километров. Свыше 500 километров пройдено пешими группами... Работа не останавливается ни на минуту, - сообщили волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс».