Кузбасские синоптики пообещали снег в конце сентября

Фото: сайт Кемеровского гидрометцентра

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на сентябрь.

Температура воздуха в первый месяц осени ожидается в пределах климатических норм. В первой декаде дневные отметки термометров будут +25... +30 (но ко второй декаде уже похолодает). При этом возможны заморозки до 0... -2 градусов. В середине месяца ночные отметки в основном будут в пределах +3... +8 градусов, местами заморозки до -2, а днем воздух будет прогреваться от +11... +16 до +19... +24. В третьей декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -2.. +3 градусов, днем до +7... +12.

Количество осадков в сентябре предполагается около нормы, но в конце месяца ожидается мокрый снег.

Синоптики отметили, что снег в сентябре для нашего региона не редкость и напомнили, что в этом году снег уже выпадал в Шерегеше - это было в августе. В прошлом году осадки в виде дождя и мокрого снега также наблюдались в конце сентября.