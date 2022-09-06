В Кемерове задержали жителя, ограбившего инвалида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские полицейские задержали ранее неоднократно судимого 50-летнего жителя, ограбившего инвалида. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился 45-летний кемеровчанин. Он рассказал, что знакомый похитил у него мобильник и деньги. Сумма ущерба составила около 41 тысячи рублей. Оказалось, что мужчина пришел в гости к жителю и узнал, что тот получил пенсию по инвалидности. Злоумышленник предложил распить алкоголь. В ходе застолья мужчина заметил, что хозяин жилища спит, и попытался вытащить из кармана деньги. Когда мужчина попытался защитить свое имущество, кемеровчанин ударил его по голове, а затем похитил деньги, смартфон и скрылся.

Правоохранители задержали злоумышленника. Похищенный мобильный телефон он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на алкоголь и закуски. Полицейские проверяют причастность кемеровчанина к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.