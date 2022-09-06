Фото: АПК.

Кузбасс и Амурская область продолжат развивать межрегиональное сотрудничество. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали План мероприятий по реализации Соглашения между Кузбассом и Амурской областью о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах на 2022-2024 годы в рамках Восточного экономического форума.

Сергей Цивилев отметил, что в условиях жесткого санкционного давления особое значение приобретают межрегиональные связи.

Стороны будут вести совместную работу по:

- реализации проекта международного железнодорожного мостового перехода Джалинда (РФ) - Мохэ (КНР);

- сотрудничеству в области туризма, в том числе промышленного;

- информационно-методическому обмену в сфере дополнительного образования между Школами креативных индустрий регионов.