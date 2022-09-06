В Кемерове один человек пострадал в массовом ДТП на Красноармейской улице

Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 5 сентября в 18.10 произошло тройное ДТП на улице Красноармейской в районе дома № 8, корпус 3. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсети. В городской ГИБДД сообщили подробности случившегося.

В ведомстве отметили, что 22-летний водитель автомобиля УАЗ Profi двигался по улице Красноармейской со стороны проспекта Кузнецкого в направлении улицы Шатурской. Автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем LADA Largus, который двигался по улице Красноармейской во встречном направлении. Затем автомобиль LADA Largus отбросило на машину Nissan Bluebird под управление 43-летней женщины.

Кроме того, в ДТП пострадал 49-летний водитель LADA Largus. Мужчина находится на стационарном лечении.