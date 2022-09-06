В Новокузнецке открыли игровую и спортивную детские площадки

Часть средств для появления новых объектов внесли неравнодушные жители.

В 13-м микрорайоне Заводского района южной столицы Кузбасса современная универсальная спортплощадка появилась на территории детской спортшколы, в которой занимаются около двух тысяч человек по 13 видам спорта. Ранее для них хорошие условия для тренировок были только в зале. Теперь желающие поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, а также позаниматься на тренажерах смогут это делать на свежем воздухе. На площадке уложили травмобезопасные резиновое покрытие. Заниматься спортом будут и взрослые жители микрорайона.

Как уточнил глава города Сергей Кузнецов, благоустроить территорию и создать учебно-тренировочную базу удалось благодаря участию в конкурсе инициативного бюджетирования. 90% в объект вложил областной бюджет, остальное - жители.

А в Новоильинском районе на улице Новоселов открыли игровую площадку при финансовой поддержке металлургов. Здесь установили горки, качели, канаты, а для взрослых - удобные парковые диваны. Событие отметили концертом веселых детских песен.