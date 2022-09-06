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Происшествия6 сентября 2022 7:24

В Кемерове эвакуировали людей из нескольких зданий из-за сигналов о минировании

Анастасия СЕРГЕЕВА
Пассажиров и персонал автовокзала эвакуировали

Пассажиров и персонал автовокзала эвакуировали

Фото: Екатерина САРДАКОВА

Жители Кемерова сообщают в соцсетях о том, что людей эвакуировали из нескольких зданий из-за сообщений о минировании.

Так, один из горожан выложил ролик, на котором видны люди, выходящие из автовокзала. По словам автора видео, поступило сообщение о минировании здания, и пассажиров эвакуировали.

Кроме того, кемеровчане сообщают, что происходит эвакуация в нескольких корпусах КемГУ и в деловом центре на улице Кирова. Причиной также стали анонимные звонки о минировании.