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Происшествия6 сентября 2022 7:55

В Кузбассе мужчина убил возлюбленную из-за того, что она не приготовила обед

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе будут судить 42-летнего жителя Прокопьевска, который избил до смерти свою гражданскую жену. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия случилась в июне этого года. Мужчина у себя дома выпил вместе со своей возлюбленной и пошел поработать на огород, попросив женщину приготовить что-нибудь из еды. Вернувшись, он обнаружил, что покушать нечего, а его сожительница спит. Разозлившись, мужчина избил 41-летнюю подругу, в результате чего она скончалась.

Житель Прокопьевска не отрицал свою вину, со следствием сотрудничал.

Сейчас уголовное дело передано в суд.