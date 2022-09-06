В Кузбассе мужчина убил возлюбленную из-за того, что она не приготовила обед

Фото: архив "КП"
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кузбассе будут судить 42-летнего жителя Прокопьевска, который избил до смерти свою гражданскую жену. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.
Трагедия случилась в июне этого года. Мужчина у себя дома выпил вместе со своей возлюбленной и пошел поработать на огород, попросив женщину приготовить что-нибудь из еды. Вернувшись, он обнаружил, что покушать нечего, а его сожительница спит. Разозлившись, мужчина избил 41-летнюю подругу, в результате чего она скончалась.
Житель Прокопьевска не отрицал свою вину, со следствием сотрудничал.
Сейчас уголовное дело передано в суд.