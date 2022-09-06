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Общество6 сентября 2022 8:01

Губернатор Кузбасса представил экспозицию «Большая Сибирь» на Восточном экономическом форуме

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Сергей Цивилев представил экспозицию «Большая Сибирь» на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает администрация правительств региона.

Так, на ВЭФ-2022 во Владивостоке регионы МАСС представляют свой инвестиционный потенциал в рамках единой экспозиции «Большая Сибирь».

Губернатор Кузбасса, председатель Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) Сергей Цивилев отметил, что в экспозиции «Большая Сибирь» представлены проекты, которые позволят совместно развиваться региональным экономикам, соответственно, будут оказывать влияние на экономику России.

В экспозиции особое внимание уделено развитию внутреннего туризма. Межрегиональные и региональные туристические маршруты представлены на едином информационном портале.