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Общество6 сентября 2022 8:12

За сутки в Кузбассе выявили 825 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 186 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 825 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 825 новых случаев коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 825 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 1172 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 186 523 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 176 572 выздоровели, 2 591 скончался, 7 360 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.