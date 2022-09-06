Новокузнецк вернулся в лидеры Всероссийской экологической акции

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

С 1 июня по 22 сентября проходит масштабная акция «Выбираю чистый воздух». Ее цель - снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива.

Жителям предлагается использовать альтернативные способы передвижения на открытом воздухе: ходьбу, велосипед, бег, самокат, ролики, скейтборд и прочее. При этом пройденные маршруты должны фиксироваться, а результаты публиковаться в социальных сетях.

Одним из масштабных мероприятий в рамках акции в южной столице Кузбасса стал велозабег с участием как профессиональных спортсменов, так и любителей здорового образа жизни. Более 600 человек преодолели дистанции от 10 до 96 километров, внеся в копилку города 36 тысяч 920 километров. А экологические активисты совместно с сотрудниками мэрии и промышленных предприятий прогулялись по Кузнецкой экологической тропе, попутно собрав восемь мешков коммунальных отходов. Их вклад в акцию составил 330 километров.

В результате новокузнечане вернули лидерство в общем зачете, опережая пока главных конкурентов из Череповца и Липецка.

Итоги акции будут подведены 22 сентября в День всемирного отказа от автомобиля.