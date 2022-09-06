Более 50% кузбассовцев регулярно занимаются физкультурой и спортом

Фото: АПК.

Около 1,3 миллиона кузбассовцев (52%) регулярно занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в Кузбассе на сегодняшний день работает 8 031 сооружение спорта, из них 4 639 открытых спортивных площадок и велодорожек, 462 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что в регионе создают все условия, чтобы кузбассовцы могли заниматься всеми видами спорта. Глава региона уточнил, что по итогам первого полугодия 2022 года регион уже опережает показатели, установленные Минспорта России - при плане 68,5% уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 69,4%.