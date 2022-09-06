Сергей Цивилев презентовал на ВЭФ-2022 программу международного форума «Россия - спортивная держава» в Кузбассе

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В 2021 году Кузбасс занял лидирующие позиции в РФ по обеспеченности спортивными объектами на душу населения и по уровню вовлеченности в занятия спортом жителей разного возраста. И это позволило региону в высококонкурентной борьбе завоевать право на проведение форума «Россия - спортивная держава».

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что впервые в истории международный форум «Россия - спортивная держава» будет проходить за Уралом, на территории Сибири.

Глава региона пригласил участников и гостей ВЭФ-2022 в Кузбасс не только на форум, но и на экскурсию, чтобы посмотреть, как развивается регион и как он преобразился за последние годы.