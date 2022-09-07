В Кемерове дети заперли взрослых на балконе – им понадобилась помощь спасателей

Фото: Кемеровская служба спасения

В Кемерове спасатели помогли двум женщинам, которые оказались заперты на балконе третьего этажа. Об инциденте рассказали в Кемеровской службе спасения.

ЧП произошло в Рудничном районе. Хозяйка квартиры вышла с подругой на балкон, в этот момент их двухгодовалые дети подбежали к двери и закрыли ее. Женщины пытались объяснить малышам, каким образом нужно повернуть ручку двери, но те не поняли. Тогда горожанки позвонили в службу спасения.

Специалисты по штурмовой лестнице поднялись на балкон и при помощи инструмента открыли дверь. Дети сидели в зале и смотрели мультфильмы, в медицинской помощи они не нуждались.

Спасатели напомнили, что выходя на балкон или лоджию, нужно на всякий случай брать с собой телефон и ключи - вдруг придется звать на помощь и сбрасывать ключи от квартиры. Также можно поставить дверь на ограничитель хода или заблокировать ее, чтобы она не закрылась полностью.